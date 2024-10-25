В Феодосии ограничат подачу воды рядом с нефтебазой. Работает МЧС

Водоснабжение в районах рядом с нефтебазой в Феодосии будет подаваться с пониженным давлением из-за забора воды для мероприятий МЧС, сообщили в региональном предприятии «Вода Крыма».

Ранее подобные ограничения вводились из-за того, что пожарные забирали часть воды из системы для тушения нефтебазы, пожар на которой начался 7 октября. О ликвидации пожара еще не сообщалось.

Уважаемые жители поселка городского типа Приморский, села Береговое, [района] Ближние Камыши! В связи с отбором ресурса из Приморского водовода для мероприятий МЧС 25 октября 2024 <…> будет снижено давление в системе водоснабжения поселков, — говорится в Telegram-канале организации.

Уточняется, что возможны перебои водоснабжения, частичное или полное отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов в Ближних Камышах и частном секторе в Береговом и Приморском.

источник: ТАСС