Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Феодосии ограничат подачу воды рядом с нефтебазой. Работает МЧС
актуально в республике
В Феодосии ограничат подачу воды рядом с нефтебазой. Работает МЧС
фото: pikist.com

В Феодосии ограничат подачу воды рядом с нефтебазой. Работает МЧС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:53 25.10.2024

Водоснабжение в районах рядом с нефтебазой в Феодосии будет подаваться с пониженным давлением из-за забора воды для мероприятий МЧС, сообщили в региональном предприятии «Вода Крыма».

Ранее подобные ограничения вводились из-за того, что пожарные забирали часть воды из системы для тушения нефтебазы, пожар на которой начался 7 октября. О ликвидации пожара еще не сообщалось.

Уважаемые жители поселка городского типа Приморский, села Береговое, [района] Ближние Камыши! В связи с отбором ресурса из Приморского водовода для мероприятий МЧС 25 октября 2024 <…> будет снижено давление в системе водоснабжения поселков, — говорится в Telegram-канале организации.

Уточняется, что возможны перебои водоснабжения, частичное или полное отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов в Ближних Камышах и частном секторе в Береговом и Приморском.

Узнайте больше:  Семейную ипотеку намерены дофинансировать - направят 142 млрд рублей

источник: ТАСС

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: водоснабжение Крыма

водоснабжение Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.