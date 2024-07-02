В Феодосии около 25 тысяч человек без воды

Около 25 тыс. человек полностью или частично остались без водоснабжения из-за аварии на коллекторе в городе Феодосия в Крыму. Об этом

Произошла авария на канализационном корректоре, частично или полностью без воды около 25 тыс. человек. Это центр города, — отметили в пресс-службе.

Водоснабжение планируют восстановить ориентировочно до 17:00 мск. На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды по заявкам. Население Феодосии составляет более 66 тыс. человек.

источник: ТАСС