В Феодосии около 25 тысяч человек без воды

Произошла авария на канализационном корректоре, частично или полностью без воды около 25 тыс. человек. Это центр города, — отметили в пресс-службе.
Водоснабжение планируют восстановить ориентировочно до 17:00 мск. На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды по заявкам. Население Феодосии составляет более 66 тыс. человек.
источник: ТАСС
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С тегами: водоснабжение Крыма