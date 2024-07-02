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В Феодосии около 25 тысяч человек без воды
фото: pikist.com

В Феодосии около 25 тысяч человек без воды

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:34 02.07.2024

Около 25 тыс. человек полностью или частично остались без водоснабжения из-за аварии на коллекторе в городе Феодосия в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госпредприятия «Вода Крыма».

Произошла авария на канализационном корректоре, частично или полностью без воды около 25 тыс. человек. Это центр города, — отметили в пресс-службе.

Водоснабжение планируют восстановить ориентировочно до 17:00 мск. На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды по заявкам. Население Феодосии составляет более 66 тыс. человек.

источник: ТАСС 

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