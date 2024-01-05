В Феодосии открылась выставка «Зимний калейдоскоп»

В Феодосии, в музее Марины и Анастасии Цветаевых Историко-культурного, мемориального музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина» открылась выставка «Зимний калейдоскоп».

В экспозиции представлено свыше 50 произведений живописи, графики, батика, гобеленов и декоративных изделий из дерева.

Собранные в выставочном пространстве работы отражают чарующую красоту снежного сезона и дарят ощущение волшебной зимней сказки, — рассказали в министерстве культуры РК.

Выставка продлится до 28 февраля.