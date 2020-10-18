В Феодосии открывается выставка «Золотой юбилей музея Александра Грина»

21 октября в феодосийском музее Грина, который в июле отметил своё 50-летие, откроется выставка «Золотой юбилей музея Александра Грина». Посетители увидят более 40 живописных работ современных мастеров из фондовой коллекции. Об этом сообщает
Откроет экспозицию работа Юрия Сулимова «Музей», изображающая феодосийский дом Грина на улице Галерейной, где он прожил «четыре счастливых и ласковых года». Здесь были созданы романы «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Джесси и Моргиана», «Дорогая никуда», около 40 рассказов.
Особое место на выставке занимают морские пейзажи и виды горного Крыма. Писатель любил шум и запах моря. Если Александр Степанович утром не писал, то, по воспоминаниям Нины Николаевны Грин, «часов в восемь мы с ним, забрав книжки, рукоделье, газету, шли на широкий мол. Побродив по нему взад и вперёд, усаживались на брёвнах или на камнях, лежавших недалеко от воды, и проводили часа два-три, читая, тихо разговаривая, а иногда молча, о чём-то думая или бесцельно мечтая. И нам казалось, что тут, у моря, дышим не только мы, но и наши души, наполняясь свежей и мудрой тишиной, – рассказали музейные сотрудники.
Виртуозно представлены на полотнах современных художников и гриновские города: Феодосия, Севастополь, Балаклава, Старый Крым, Одесса. Особенно ярко передана атмосфера феодосийского порта с «острыми запахами моря, криками и песнями моряков и грузчиков, ароматами выгружаемых и нагружаемых товаров».
Выставка будет работать до 21 ноября в залах «Грин и современность».
Фото предоставлены музеем Грина.
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