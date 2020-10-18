В Феодосии открывается выставка «Золотой юбилей музея Александра Грина»

21 октября в феодосийском музее Грина, который в июле отметил своё 50-летие, откроется выставка «Золотой юбилей музея Александра Грина». Посетители увидят более 40 живописных работ современных мастеров из фондовой коллекции. Об этом сообщает Туристический портал Крыма .

Откроет экспозицию работа Юрия Сулимова «Музей», изображающая феодосийский дом Грина на улице Галерейной, где он прожил «четыре счастливых и ласковых года». Здесь были созданы романы «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Джесси и Моргиана», «Дорогая никуда», около 40 рассказов.

Особое место на выставке занимают морские пейзажи и виды горного Крыма. Писатель любил шум и запах моря. Если Александр Степанович утром не писал, то, по воспоминаниям Нины Николаевны Грин, «часов в восемь мы с ним, забрав книжки, рукоделье, газету, шли на широкий мол. Побродив по нему взад и вперёд, усаживались на брёвнах или на камнях, лежавших недалеко от воды, и проводили часа два-три, читая, тихо разговаривая, а иногда молча, о чём-то думая или бесцельно мечтая. И нам казалось, что тут, у моря, дышим не только мы, но и наши души, наполняясь свежей и мудрой тишиной, – рассказали музейные сотрудники.

Виртуозно представлены на полотнах современных художников и гриновские города: Феодосия, Севастополь, Балаклава, Старый Крым, Одесса. Особенно ярко передана атмосфера феодосийского порта с «острыми запахами моря, криками и песнями моряков и грузчиков, ароматами выгружаемых и нагружаемых товаров».

Выставка будет работать до 21 ноября в залах «Грин и современность».

Фото предоставлены музеем Грина.