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В Феодосии отметили 250-летие первой победы русской армии в Крыму

В Феодосии отметили 250-летие первой победы русской армии в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в История Крыма 20:28 10.07.2021

В Феодосии сегодня отметили важную историческую дату. Два с половиной столетия назад, 10 июля 1771 года (по новому стилю), был совершен успешный штурм турецкой крепости Кефе, положивший основу победы Российской империи в русско-турецкой войне 1768-1774 годов и обеспечивший выход России к южному морю.

В Феодосии отметили 250-летие первой победы русской армии в Крыму

250-летний юбилей победного взятия крепости Кефе русской армии под командованием князя Василия Долгорукова — значимая дата не только для Феодосии и Крыма, но и для все России, в которой бережно сохраняется историческая правда как о недавнем героическом прошлом страны, так и о славных памятных событиях минувших столетий, — отметили в администрации Феодосии.

В Феодосии отметили 250-летие первой победы русской армии в Крыму

Торжества начались праздничным молебном по случаю юбилейной даты. Затем к памятной доске, установленной на фасаде одного из старейших храмов города, были возложены цветы.

В Феодосии отметили 250-летие первой победы русской армии в Крыму

В Феодосии отметили 250-летие первой победы русской армии в Крыму

В Феодосии отметили 250-летие первой победы русской армии в Крыму

Фото: администрация Феодосии.

В Феодосии отметили 250-летие первой победы русской армии в Крыму

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