В Феодосии — перебои и отсутствие водоснабжения

В связи с ремонтными работами дюкера Северо-Крымского канала, а также повышенным расходом воды на ликвидацию ЧС техногенного характера с 10 октября подача ресурса будет осуществляться из двух водохранилищ — Феодосийского и Фронтового. Возможно временное ухудшение качества питьевой воды по органолептическому показателю — запах, по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормативным требованиям. Перебои водоснабжения, частичное или полное отсутствие воды в пгт. Приморский, селе Береговое и районе Ближних Камышей связано с отбором ресурса из магистрального водовода для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС на нефтяной базе. 10 октября подвоз воды населению будет осуществляться согласно графику, — говорится в сообщении.