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В Феодосии - перебои и отсутствие водоснабжения
фото: pikist.com

В Феодосии — перебои и отсутствие водоснабжения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 10.10.2024

Перебои и отсутствие водоснабжения фиксируют в Феодосии из-за начавшегося в сентябре ремонта Северо-Крымского канала и повышенного расхода воды на тушение пожара на нефтебазе. Для жителей организован подвоз воды, сообщается в Telegram-канале ГУП «Вода Крыма».

В связи с ремонтными работами дюкера Северо-Крымского канала, а также повышенным расходом воды на ликвидацию ЧС техногенного характера с 10 октября подача ресурса будет осуществляться из двух водохранилищ — Феодосийского и Фронтового. Возможно временное ухудшение качества питьевой воды по органолептическому показателю — запах, по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормативным требованиям. Перебои водоснабжения, частичное или полное отсутствие воды в пгт. Приморский, селе Береговое и районе Ближних Камышей связано с отбором ресурса из магистрального водовода для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС на нефтяной базе. 10 октября подвоз воды населению будет осуществляться согласно графику, — говорится в сообщении.

В предприятии уточнили, что после локализации пожара водоснабжение будет переорганизовано, подачу воды восстановят только из Феодосийского водохранилища.

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источник: ТАСС

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