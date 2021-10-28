В Феодосии по горячим следам раскрыто убийство мужчины и женщины

В Феодосии возбуждено уголовное дело в отношении 27-летненго местного жителя. Он подозревается в убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом (п. «а,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

В Следкоме раскрыли подробности преступления. Вчера при тушении пожара в квартире дома по улице Щебетовская были обнаружены тела 51-летней хозяйки квартиры и ее 49-летнего сожителя. К месту происшествия незамедлительно выехал руководитель и сотрудники следственного отдела по городу Феодосии, следователи-криминалисты. После ликвидации пожара сотрудниками МЧС был обнаружен очаг возгорания с признаками поджога. В ходе мероприятий, проведенных следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Феодосии, в короткие сроки был установлен подозреваемый в совершении преступления.

Установлено, что 27-летний житель Феодосии, работающий разнорабочим в Москве, вернулся на несколько дней из столицы и пришел к бывшей супруге. Поскольку он вел себя агрессивно, женщина с детьми ушла к подруге, а нетрезвый мужчина поджег куртку, закрыл входную дверь в квартиру и скрылся. От умышленных действий подозреваемого произошло возгорание квартиры, в результате чего наступила смерть его бывшей тещи и ее сожителя от отравления угарным газом, — сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время проведены все необходимые первоначальные следственные действия, назначен ряд экспертиз. От подозреваемого поступила явка с повинной. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.