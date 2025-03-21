Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Феодосии по горячим следам раскрыли кражу золотых украшений из ломбарда
Новости Республики
В Феодосии по горячим следам раскрыли кражу золотых украшений из ломбарда
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

В Феодосии по горячим следам раскрыли кражу золотых украшений из ломбарда

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:31 21.03.2025

В дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии поступило заявление 49-летней местной жительницы о том, что неизвестный путем свободного доступа в городском ломбарде похитил пластиковую коробочку, в которой находились золотые серьги 585 пробы, весом 2,5 граммов оценочной стоимостью 12 000 рублей.

Оперуполномоченными отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Феодосии в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. По горячим следам 44-летний местный житель задержан и доставлен в отдел полиции, где в содеянном сознался, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальный вид наказания в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Узнайте больше:  В период с 10 по 16 марта жертвами дистанционных мошенников стали 58 крымчан

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: МВД России в Крыму

МВД России в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x