В Феодосии по горячим следам раскрыли кражу золотых украшений из ломбарда

В дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии поступило заявление 49-летней местной жительницы о том, что неизвестный путем свободного доступа в городском ломбарде похитил пластиковую коробочку, в которой находились золотые серьги 585 пробы, весом 2,5 граммов оценочной стоимостью 12 000 рублей.
Оперуполномоченными отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Феодосии в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. По горячим следам 44-летний местный житель задержан и доставлен в отдел полиции, где в содеянном сознался, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальный вид наказания в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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