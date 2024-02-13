В Феодосии появится второй в Крыму «IT-куб»

В 2024 году в Феодосии появится центр цифрового образования детей «IT-куб». Он будет создан на базе школы №10 в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». На оснащение центра выделено 20,7 млн. рублей из федерального бюджета по нацпроекту «Образование», а ремонт помещений и приобретение мебели планируется осуществить за счет местного бюджета.

Новые и современные «IT-кубы» имеют свою особенную атмосферу: просторные аудитории, много функционального пространства, современное оборудование. Центр цифрового образования будет включать специализированные учебные кабинеты, интерактивную научно-познавательную зону, центр интеллектуальных игр, — отметили в Главном управлении по реализации национальных проектов. — Центры цифрового образования призваны повысить привлекательность и доступность освоения новых информационных технологий для школьников, способствовать подготовке квалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

Юные феодосийцы смогут бесплатно получить дополнительное образование и воплотить свои творческие и технические идеи. На современной инновационной площадке дети будут изучать языки программирования, создадут мобильные приложения, научатся работать с базами данных.

Педагоги центра будут проводить занятия для школьников 7–18 лет по 6 направлениям: «Программирование роботов», «Программирование на Python», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Основы алгоритмики и логики», «Мобильная разработка» и «Программирование на Java».

Школьники, прошедшие обучение на базе «IT-куба», вместе со своими педагогами смогут принимать участие в соревнованиях инженерно-технической и IT-направленности регионального и всероссийского уровней.

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).