В Феодосии презентовали выставку народного художественного творчества «Многоцветие этнического искусства Крыма»

В преддверии празднования Дня Республики Крым Городская библиотека имени Сергея Пивоварова города Феодосии стала местом притяжения для любителей народного художественного творчества независимо от возрастной категории и этнической принадлежности: в читальном зале 18 января 2024 года развернулась выставка художественных промыслов и ремесел «Многоцветие этнического искусства Крыма», организованная Крымской региональной общественной организации «Гильдия художников и мастеров земли Киммерийской».

В экспозицию выставки вошли работы мастеров из разных городов и сёл Крыма, выполненные в глубоких традициях народного творчества, отражающие самобытную культуру народов, проживающих в регионе.

Посетители ознакомились с орнаментальными композициями крымскотатарских мастеров на примере расписных керамических изделий в технике «майолика» заслуженного мастера народного художественного промысла Республики Крым Эдема Ганиева и потомственной золотошвейки Дляры Сулеймановой (Старый Крым). О семантических особенностях славянской вышивки и традиционной русской игровой и обереговой кукле рассказала рукодельница Наталья Соболева из Феодосии. Ярким наполнением экспозиции стали изделия из дерева Людмилы Кирилловой из Севастополя, расписанные с использованием элементов петриковской росписи. На выставке были представлены также: этнические картины, выполненные в технике вышивка лентами, заслуженного ремесленника Республики Крым Елены Москаленко и изделия из сосновой иглы Натальи Ильиной (Симферополь), фриволите Юлии Накисбековой, вышитые картины Натальи Оранской, валяние Евгении Дегтярёвой, коллекция головных уборов Юлии Дуденко (Феодосия), вязание Тамары Ядонист (Старый Крым) и другие, — сообщили организаторы экспозиции.

В ходе работы выставки состоялись авторские встречи с мастерами народного художественного творчества: мастерица по вышивке Наталья Оранская провела обзорную экскурсию по экспозиции «Многоцветие этнического искусства Крыма». Евгения Дегтярева и Наталья Соболева провели полюбившиеся жителям города обучающие мастер-классы по народному художественному творчеству: сухому валянию и народной кукле. Создавали орнаментальную композицию в технике креативного коллажа «Орнаменты античности» семиклассники общеобразовательной школы вместе с профессиональным художником Верой Чекановой. Событие прошло в доброжелательной творческой атмосфере.

Выставка продлится до 31 января 2024 года. Вход свободный.