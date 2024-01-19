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В Феодосии презентовали выставку народного художественного творчества «Многоцветие этнического искусства »

В Феодосии презентовали выставку народного художественного творчества «Многоцветие этнического искусства Крыма»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 12:50 19.01.2024

В преддверии празднования Дня Республики Крым  Городская библиотека имени Сергея Пивоварова города Феодосии стала местом притяжения для любителей народного художественного творчества независимо от возрастной категории и этнической принадлежности: в читальном зале 18 января 2024 года развернулась выставка художественных промыслов и ремесел «Многоцветие этнического искусства Крыма», организованная Крымской региональной общественной организации «Гильдия художников и мастеров земли Киммерийской».

В экспозицию выставки вошли работы мастеров из разных городов и сёл Крыма, выполненные в глубоких традициях народного творчества, отражающие самобытную культуру народов, проживающих в регионе.

Посетители ознакомились с орнаментальными композициями крымскотатарских мастеров на примере расписных керамических изделий в технике «майолика» заслуженного мастера народного художественного промысла Республики Крым Эдема Ганиева и потомственной золотошвейки Дляры Сулеймановой (Старый Крым). О семантических особенностях славянской вышивки и традиционной русской игровой и обереговой кукле рассказала рукодельница Наталья Соболева из Феодосии. Ярким наполнением экспозиции стали изделия из дерева Людмилы Кирилловой из Севастополя, расписанные с использованием элементов петриковской росписи. На выставке были представлены также:  этнические картины, выполненные в технике вышивка лентами, заслуженного ремесленника Республики Крым Елены Москаленко и изделия из сосновой иглы Натальи Ильиной (Симферополь), фриволите Юлии Накисбековой, вышитые картины Натальи Оранской, валяние Евгении Дегтярёвой, коллекция головных уборов Юлии Дуденко (Феодосия), вязание Тамары Ядонист (Старый Крым) и другие, — сообщили организаторы экспозиции. 

В Феодосии презентовали выставку народного художественного творчества "Многоцветие этнического искусства Крыма" В Феодосии презентовали выставку народного художественного творчества "Многоцветие этнического искусства Крыма" В Феодосии презентовали выставку народного художественного творчества "Многоцветие этнического искусства Крыма" В Феодосии презентовали выставку народного художественного творчества "Многоцветие этнического искусства Крыма" В Феодосии презентовали выставку народного художественного творчества "Многоцветие этнического искусства Крыма" В Феодосии презентовали выставку народного художественного творчества "Многоцветие этнического искусства Крыма"

В ходе работы выставки состоялись авторские встречи с мастерами народного художественного творчества: мастерица по вышивке Наталья Оранская провела обзорную экскурсию по экспозиции «Многоцветие этнического искусства Крыма». Евгения Дегтярева и Наталья Соболева провели полюбившиеся жителям города обучающие мастер-классы по народному художественному творчеству: сухому валянию и народной кукле. Создавали орнаментальную композицию в технике креативного коллажа «Орнаменты античности» семиклассники общеобразовательной школы вместе с профессиональным художником Верой Чекановой. Событие прошло в доброжелательной творческой атмосфере.

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Выставка продлится до 31 января 2024 года. Вход свободный.

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