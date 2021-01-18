В Феодосии приостановили подвоз детей школьными автобусами

До улучшения погодных условий занятия будут организованы в дистанционном формате.
Из-за сложных погодных условий и опасной ситуации на дорогах администрация Феодосии приняла решение о приостановке подвоза обучающихся школьными автобусами. Всего в округе 158 школьников из 6 населённых пунктов добираются в школу на школьном автобусе. Для них обучение в эти дни будет организовано в дистанционном формате.
Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко отметил, что данное решение было принято, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье детей:
Прошу родителей с пониманием отнестись к ситуации и не принимать решение самостоятельно отвозить ребенка в школу, чтобы не усугублять ситуацию на дорогах.
Кроме того, возможность обучаться в эти дни в дистанционном формате предоставлена и детям, школы которых находятся не в пешеходной доступности от дома.
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