В Феодосии приостановили подвоз детей школьными автобусами

До улучшения погодных условий занятия будут организованы в дистанционном формате.

Из-за сложных погодных условий и опасной ситуации на дорогах администрация Феодосии приняла решение о приостановке подвоза обучающихся школьными автобусами. Всего в округе 158 школьников из 6 населённых пунктов добираются в школу на школьном автобусе. Для них обучение в эти дни будет организовано в дистанционном формате.

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко отметил, что данное решение было принято, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье детей:

Прошу родителей с пониманием отнестись к ситуации и не принимать решение самостоятельно отвозить ребенка в школу, чтобы не усугублять ситуацию на дорогах.

Кроме того, возможность обучаться в эти дни в дистанционном формате предоставлена и детям, школы которых находятся не в пешеходной доступности от дома.