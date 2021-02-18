В Феодосии присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в убийстве

В Феодосии коллегия присяжных заседателей оправдала феодосийца, обвиняемого совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Дело с участием присяжных заседателей в городском округе Феодосии было рассмотрено впервые.

Согласно обвинению, 38-летний житель г.Феодосии умышленно убил своего знакомого – 39-летнего гражданина Республики Беларусь, отдыхавшего в этот период в Крыму. Трагедия произошла ноябрьским вечером 2019 года в доме их общего знакомого, расположенном в поселке Курортное города Феодосии. Общение мужчин сопровождалось совместным распитием спиртных напитков. В ходе словесного конфликта крымчанин схватил нож и нанес им смертельный удар в левую часть груди гостя полуострова, причинив ему проникающее ранение в сердце, от чего тот скончался на месте происшествия. Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 18.02.2021 года, постановленным большинством голосов пять к одному, подсудимый признан невиновным и немедленно освобожден из-под стражи в зале суда, — сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

В соответствии с ч.1 ст.348 УПК РФ оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой постановление им оправдательного приговора.

Обсуждение оправдательного вердикта назначено Феодосийским городским судом на 26.02.2021 года.