В Феодосии привлекли к ответственности водителя автобуса – грубо нарушал ПДД

В Госавтоинспекцию города Феодосии поступило обращение от неравнодушного гражданина, предоставившего видеозапись, на которой водитель рейсового автобуса марки КАвЗ грубо нарушил ПДД, а именно управляя транспортным средством, совершил поворот налево на запрещающий сигнал светофора, а также не из крайнего левого положения, чем нарушил п.9.1 и 6.1 ПДД РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции Феодосии установили личность нарушителя. Им оказался 49-летний житель Советского района, в отношении которого были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги, встречного разъезда», – сообщили в ГИБДД.

Санкции статей об административном правонарушении предусматривают наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей и полторы тысячи рублей.

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