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В Феодосии просят ограничить использование мототранспортных средств в ночное время

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 13:39 11.06.2026

В связи с тем, что мототранспортные средства обладают высокой шумовой интенсивностью и могут дезориентировать военных специалистов, Администрация города Феодосии просит ограничить использование эндуро-мотоциклов и питбайков в вечернее и ночное время:

Обращаем внимание родителей несовершеннолетних подростков, которые активно используют этот вид транспорта, что действуют ограничения по пребыванию несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых после 22 часов.  За несоблюдение установленных требований, а также при непринятии мер по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ и Законом Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

источник: Администрация Феодосии

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