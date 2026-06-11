В Феодосии просят ограничить использование мототранспортных средств в ночное время

В связи с тем, что мототранспортные средства обладают высокой шумовой интенсивностью и могут дезориентировать военных специалистов, Администрация города Феодосии просит ограничить использование эндуро-мотоциклов и питбайков в вечернее и ночное время:

Обращаем внимание родителей несовершеннолетних подростков, которые активно используют этот вид транспорта, что действуют ограничения по пребыванию несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых после 22 часов. За несоблюдение установленных требований, а также при непринятии мер по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ и Законом Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

источник: Администрация Феодосии

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