В Феодосии провели молебен за мир и благополучие Крымской земли

10 июля в Крыму отмечается памятная дата — День победоносного завершения Крымского похода русской армии под командованием князя В. М. Долгорукова в 1771 году. Именно в этот день русские войска взяли штурмом крепость Кефе (современная Феодосия) — административный центр Османской империи в Крыму. Эта дата символизирует освобождение полуострова от османского владычества и стала решающим шагом на пути к завершения Крымской войны и присоединения Крыма к Российской империи.

По случаю этого события в феодосийском храме Введения Пресвятой Богородицы прошёл торжественный молебен — в стенах, которые помнят самого князя Долгорукова. Участники мероприятия собрались, чтобы почтить память воинов, павших в той далёкой кампании, и вознести молитвы за мир и благополучие Крымской земли.

По окончании молебна собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске великому полководцу. Среди почётных гостей мероприятия присутствовали Глава муниципального образования — Председатель Феодосийского городского совета Иван Козырев, а также заместитель главы администрации города Юлия Филатова.

источник: Администрация Феодосии

Просмотры: 3