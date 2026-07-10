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В Феодосии состоялся молебен за мир и благополучие Крымской земли
Фото: Администрация Феодосии

В Феодосии провели молебен за мир и благополучие Крымской земли

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 17:54 10.07.2026

10 июля в Крыму отмечается памятная дата — День победоносного завершения Крымского похода русской армии под командованием князя В. М. Долгорукова в 1771 году. Именно в этот день русские войска взяли штурмом крепость Кефе (современная Феодосия) — административный центр Османской империи в Крыму. Эта дата символизирует освобождение полуострова от османского владычества и стала решающим шагом на пути к завершения Крымской войны и присоединения Крыма к Российской империи.

По случаю этого события в феодосийском храме Введения Пресвятой Богородицы прошёл торжественный молебен — в стенах, которые помнят самого князя Долгорукова. Участники мероприятия собрались, чтобы почтить память воинов, павших в той далёкой кампании, и вознести молитвы за мир и благополучие Крымской земли.

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По окончании молебна собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске великому полководцу. Среди почётных гостей мероприятия присутствовали Глава муниципального образования — Председатель Феодосийского городского совета Иван Козырев, а также заместитель главы администрации города Юлия Филатова.

источник: Администрация Феодосии

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