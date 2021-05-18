В Феодосии проверили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»

Сотрудники регионального проектного офиса Главного управления по реализации национальных проектов провели мониторинг хода реализации строительно-монтажных работ, выполняемых на четырех общественных территориях Феодосии в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В сквере на пересечении улиц Чкалова и Шевченко закончены работы по демонтажу старой плитки, устройству бетонных оснований под детские площадки и устройству основания под укладку плитки, работы по планировке территории и установке бордюров выполнены на 70%, а по укладке плитки на 50%. До конца июня будут установлены одна взрослая и две детских спортивные площадки, теннисный корт, беговые дорожки с резиновым покрытием и малые архитектурные формы. Общий процент готовности объекта составляет 50%, — сообщили в региональном офисе.

В сквере Чернобыльцам закончены работы по укладке тротуарной плитки, формированию и выравниванию грунта. Подрядчик планирует установить малые архитектурные формы, столбы электропроводки и освещения, а также обновить ступеньки и восстановить подпорную стену досрочно, до 31 мая, на месяц раньше срока окончания строительства в соответствии с муниципальным контрактом. Общий процент готовности объекта составляет 85%.

В сквере им. Андрея Первозванного строительно-монтажные работы закончены на 90%. Полностью завершены работы по укладке тротуарной плитки и озеленению территории, высажен можжевельник и зеленые насаждения. Подрядчик планирует установить малые архитектурные формы, а также столбы электропроводки и освещения до 27 мая, более чем на месяц ранее срока окончания строительства, — отметили проверяющие.

В сквере Городской сад выполнен полный демонтаж плитки и вывоз строительного мусора. Проводится бурение штроб под опоры освещения и укладку кабелей. Проводятся работы по разметке для дальнейшей укладки бордюров и плитки. В ближайшее время начнется укладка 6 500 кв. метров плитки, с запланированным темпом ежедневной укладки 300 кв. метров. Не смотря на большой объем работ, подрядчик планирует их своевременное завершение до 1 июля.

С полным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году можно ознакомиться по ссылке и увидеть их на карте Крыма по адресу .

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).