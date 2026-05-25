В Феодосии работает нумизматический филиал одного из старейших музеев Европы

В мае 2026 года Феодосийский музей древностей – один из старейших музеев Европы – отмечает знаменательную дату – 215-летие со дня официального открытия. С момента открытия в 1811 году начинается научное освоение Крыма, изучение многочисленных памятников различных эпох и результаты этих исследований пополняют коллекции музеев, – рассказал РИА Новости Крым директор музея Александр Родионов.

В 2024 году по нацпроекту «Культура» в трех зданиях музея провели капремонт. При этом 80 тысяч единиц хранения в экспозиции основного корпуса вместить трудно. В частности экспозиционные площади не позволяли представить публике нумизматическую коллекцию. В этой связи монеты переехали в отремонтированное здание по улице Красноармейской, 21.

Нумизматический материал – один из важнейших источников. В последние годы все чаще исследователи истории и экономики, понимая роль денег в жизни общества, обращаются к трудам ученых-нумизматов. Наша новая экспозиция посвящена истории денежного обращения в Крыму в разные эпохи и разместилась в двух залах. В первом представлены античные монеты: Древняя Греция, ее колонии, Боспорское государство, Монеты Древнего Рима и Византии, Херсонеса, Генуи и Каффы, Золотой орды, Крымского ханства, России до 1917 года и монет времен СССР, – говорит Родионов.

Здесь же можно узнать о монетном производстве, развитии монетных систем и технологиях изготовления монет. Посетители увидят, как менялись финансовые системы различных государственных образований, частью которых был Крым. Экспозиция также рассказывает о правителях разных исторических периодов, в честь которых чеканились монеты.

Второй зал посвящен зарубежным монетам. Здесь будет представлено около тысячи монет из разных стран. Посетители смогут увидеть монеты Египта, Туниса, Алжира, Ливии, Марокко, Йемена, Ирака, Афганистана, Монголии, Пакистана, Иордании, – продолжает директор учреждения.

А еще – Палестины, Индии, Китая, Японии, Австралии, Гонконга, Бразилии, Кубы, Турции, Франции, Бельгии, США, Мексики и Португалии, Уругвая и Аргентины и многих других стран.

Феодосийский музей Древностей – один из старейших музеев Европы, старейший провинциальный краеведческий музей Российской империи; утвержден указом императора Александра I в ноябре 1810 года, открыт в мае 1811 года попечительством феодосийского градоначальника Семена Михайловича Броневского. Сегодня фонды Феодосийского музея древностей насчитывают около 80 тысяч единиц хранения. Благодаря проведенным работам по капремонту в январе 2025 года был открыт Этнографический отдел, расположенный в филиале на Куйбышева, 12.

