В Феодосии раскрыли разбойное нападение. По горячим следам

Днём злоумышленники незаконно проникли в квартиру. В этот момент хозяйки дома не было — в гостях находился её 39‑летний брат. Угрожая мужчине ножом, нападавшие похитили деньги, ноутбук, зарядное устройство и шесть бутылок коньяка. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе МВД по РК.

Оперуполномоченные уголовного розыска по горячим следам установили личности подозреваемых и задержали их. Все трое были доставлены в отдел полиции.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ — «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

