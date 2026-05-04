В Феодосии раскрыли разбойное нападение. По горячим следам

В дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии поступило сообщение от 30‑летней местной жительницы о незаконном проникновении в её квартиру и разбойном нападении.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно‑оперативная группа. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий установлено, что накануне преступления 21‑летняя фигурантка оказала потерпевшей услугу, однако обещанного денежного вознаграждения не получила. После этого она, предварительно сговорившись со своими знакомыми — 26‑летним и 29‑летним жителями села Журавки, — решила силой «взыскать» деньги.
Днём злоумышленники незаконно проникли в квартиру. В этот момент хозяйки дома не было — в гостях находился её 39‑летний брат. Угрожая мужчине ножом, нападавшие похитили деньги, ноутбук, зарядное устройство и шесть бутылок коньяка. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе МВД по РК.
Оперуполномоченные уголовного розыска по горячим следам установили личности подозреваемых и задержали их. Все трое были доставлены в отдел полиции.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ — «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
С тегами: МВД России в Крыму
С тегами: МВД России в Крыму