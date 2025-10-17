Прямо сейчас:
В Феодосии раскрыли серию хищений из магазина — действовал хитро

15:59 17.10.2025

Эпичная ситуация произошла накануне в г. Феодосии. Местный житель направил письма-уведомления в один из магазинов, сеть АЗС и в городской отдел полиции. Мужчина сообщал о своих намерениях на постоянной основе брать понравившиеся ему товары и заправлять автомобиль, не оплачивая стоимость.

Оперативно отреагировав на сообщение, по указанному в письме адресу магазина прибыли участковые полиции и на месте преступления с поличным задержали 45-летнего злоумышленника. В ходе допроса выяснилось, что мужчина, своеобразно интерпретируя закон, умышленно направлял письма, пытаясь избежать обвинений в краже, рассчитывая, что уведомление снимет с него ответственность. Однако хитрый план не сработал. Оказалось злоумышленнику ранее все же удалось осуществить свой коварный замысел, совершив кражу из магазина на сумму 7 тысяч рублей – направленное по почте в отдел полиции «уведомление о намерениях» запоздало. Хитрому феодосийцу всё же придется ответить перед законом за свои кражи с оповещениями. Отделом дознания ОМВД России по г. Феодосии возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 14

