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В Феодосии развернули два пункта временного размещения
фото: © Эрик Романенко/ ТАСС, архив

В Феодосии развернули два пункта временного размещения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:16 07.10.2024

Два пункта временного размещения (ПВР) развернуты в Феодосии из-за пожара на нефтебазе. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Республики Крым.

Два пункта временного размещения расположены в школах №9 и №12. Сейчас там находится восемь человек, — говорится в сообщении со ссылкой на администрацию города.

По информации советника главы Республики Крым Олега Крючкова, ПВР развернуты согласно алгоритму действий в режиме ЧС.

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Напомним, идёт эвакуация порядка 300 человек. И людей направляют в пункты временного размещения (ПВР). Об этом ТАСС сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

источник: ТАСС

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