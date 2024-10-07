В Феодосии развернули два пункта временного размещения

Два пункта временного размещения расположены в школах №9 и №12. Сейчас там находится восемь человек, — говорится в сообщении со ссылкой на администрацию города.
По информации советника главы Республики Крым Олега Крючкова, ПВР развернуты согласно алгоритму действий в режиме ЧС.
Напомним, идёт эвакуация порядка 300 человек. И людей направляют в пункты временного размещения (ПВР). Об этом ТАСС сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
источник: ТАСС
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С тегами: ЧП в Крыму