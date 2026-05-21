В Феодосии реконструируют детский сад, а в Коктебеле — набережную

В ходе визита в детский сад № 16 «Якорек» Юрий Гоцанюк констатировал, что текущее количество специалистов на объекте является недостаточным, что негативно сказывается на темпах строительно-монтажных работ.

Подрядной организации поставлена жесткая задача: увеличить численность рабочих до 80 человек. Также необходимо в кратчайшие сроки актуализировать график, охватывающий весь комплекс мероприятий — от внутренней и внешней отделки до модернизации инженерных сетей и благоустройства территории. Согласно установленным требованиям, все работы на объекте должны быть полностью завершены до конца текущего года.

В Коктебеле Председатель Правительства уделил особое внимание строгому соблюдению плана-графика реконструкции набережной. В настоящее время на объекте задействовано 82 специалиста и 11 единиц техники.

Работы ведутся в активном режиме: осуществляется монтаж опалубки буны, бетонирование противооползневых сооружений, прокладка ливневой канализации, укладка плитки и установка бордюрного камня. Параллельно проводятся работы по обустройству лестничных маршей, пандусов и подготовке основания под благоустройство.

Юрий Гоцанюк подчеркнул, что подрядчик обязан оптимизировать технологические процессы и максимально мобилизовать ресурсы. Главное требование — ускорить темпы строительства без потери качества, строго соблюдая все технологические нормы.

Ход реализации обоих проектов остается под постоянным контролем Правительства Республики Крым.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым