В Феодосии собака покусала ребенка. Был суд, судили, конечно, не собаку, но смысл в этом был

В Феодосии суд по иску прокурора взыскал ущерб, причиненный ребенку укусом собаки.

Прокуратура города Феодосии провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего, которого укусила собака. Установлено, что ребенка вблизи кинотеатра «Крым» укусила безнадзорная собака, находящаяся на улице. Мальчик испытал нравственные страдания, вызванные сильным нервным и эмоциональным потрясением, физические страдания, вызванные полученной травмой и болевыми ощущениями. Прокурор города обратился в суд в интересах несовершеннолетнего с иском к администрации о взыскании компенсации морального вреда, — сообщили в надзорном ведомстве.