В Феодосии собрали и отправили первую партию гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР

Сегодня в полдень из Феодосии ушла первая машина с гуманитарной помощью эвакуированным жителям Луганской и Донецкой народных республик

Активное участие в сборе помощи приняли предприниматели, коллективы предприятий, депутаты, представители общественных организаций и неравнодушные жители города. В короткий срок были собраны предметы первой необходимости: продукты длительного хранения, гигиенические средства, питьевая вода, — рассказали в администрации города.

Сбор гуманитарной помощи продолжается в помещении общественной приемной феодосийского местного отделения партии «Единая Россия” по адресу: ул. Назукина,1. Телефоны: (36562) 2-22-68, +7 (978) 973-89-82.

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