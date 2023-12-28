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В Феодосии состоялся турнир по виртуальной реальности для детей участников СВО

В Феодосии состоялся турнир по виртуальной реальности для детей участников СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:54 28.12.2023

В Феодосии прошел новогодний турнир по виртуальной реальности «ДЕТИ ГЕРОЕВ: ZOV» для детей участников СВО. Участие в нём приняли дети 8-14 лет в составе трех команд по 8 человек, которым выпал соответствующий призовой билет: розыгрыш среди всех феодосийских детей, отцы которых сейчас находятся в зоне СВО, накануне провели организаторы турнира при вручении сладких подарков.

По словам организатора турнира, руководителя (секретаря) первичного отделения «Единой России» в Феодосии Евгения Игнатьева, цель мероприятия – не только организовать праздничный досуг для детей участников СВО, но и наполнить игру смыслом.

Мы выбрали такой формат неслучайно: ребята должны были пройти этапы игры, освобождая Новый год от темных сил. В то время, пока их отцы защищают границы нашей страны, мы организовали возможность детям на своем уровне защитить и отстоять то, что важно для каждого из них и каждого из нас, – отмечает организатор.

В ходе турнира для детей также провели мастер-класс по росписи футболок акрилом: каждый участник игры отправился домой с подарком – футболкой с надписью «ZOV», сделанной собственными руками, и сертификатом о прохождении турнира.

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