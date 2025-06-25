В Феодосии строят школу на 800 мест

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе рабочей поездки в городской округ Феодосия проинспектировал строительство школы на 800 мест, а также работы по санитарной очистке городских территорий.
В Челноковском массиве Феодосии, одном из самых густонаселенных микрорайонов города, ведется строительство новой школы на 800 мест.
Ввод в эксплуатацию запланирован на текущий год с опережением графика. На данный момент строительная готовность объекта составляет 73%. Однако на объекте наблюдаются отставания от плана, включая выполнение работ по устройству фасада, кровли и парапетов, – заявил Юрий Гоцанюк.
Также остаются незавершёнными работы по монтажу подпорных стен и установке осветительного оборудования. Согласно плану, к августу необходимо завершить монтаж внутренних инженерных сетей, к сентябрю – выполнить внутренние отделочные работы, а к октябрю – закончить благоустройство прилегающей территории.
Кроме того, в ходе поездки Председатель Правительства проинспектировал работы по санитарной очистке территорий, спилу аварийных деревьев и поливу зеленых насаждений.
В летний период крайне важно обеспечить достаточный полив многолетних растений. Ответственным службам необходимо оптимизировать график полива, увеличить его частоту и держать этот вопрос под постоянным контролем. Феодосия должна быть зеленым, цветущим городом, – отметил Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма