В Феодосии суд восстановил права работника, которые нарушил индивидуальный предприниматель

В Феодосии городской суд Республики Крым удовлетворил иск и.о. прокурора в интересах феодосийца к индивидуальному предпринимателю об установлении факта трудовых отношений, возложении обязанности оформить трудовые отношения и сформировать информацию о трудовом стаже.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями на территории Республики Крым, в том числе и в г.Феодосии, в середине января 2020 года допустил к работе в качестве водителя-экспедитора местного жителя, который выполнял работы по доставке и реализации товара по различным маршрутам. Работнику была установлена пятидневная рабочая неделя, в один из этих дней он работал в качестве экспедитора, а в остальные дни самостоятельно управлял автомобилем, принадлежащим работодателю, при этом перед выходом на линию работник проходил предрейсовые медосмотры, а также контроль технического состояния автотранспорта, — рассказали в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым. — Ровно через месяц, при разгрузке товара, работник получил травму глаза, в связи с чем до конца апреля 2020 года находился на стационарном и амбулаторном лечении в различных медицинских учреждениях. 1 мая текущего года работник должен был выйти на работу, однако к работе он не приступил, больничные листы для оплаты не направил.

Как выяснилось впоследствии, трудовые отношения индивидуальным предпринимателем оформлены не были, трудовой договор и приказ, подтверждающий оформление работника, отсутствовали.

Рассмотрев гражданское дело, исследовав представленные документы и доказательства, суд исковое заявление и.о. прокурора г.Феодосии удовлетворил и вынес решение об установлении факта трудовых отношений между работником и индивидуальным предпринимателем в период с середины января по конец апреля текущего года, а также возложил на предпринимателя обязанность по оформлению трудовых отношений, произведения начисления и выплату налога на доходы физических лиц за указанный период, предоставлению в Управление Пенсионного фонда РФ в г.Феодосии индивидуальных сведений персонифицированного учета, сведений в ИФНС о начисленной заработной плате и удержанном налоге, проведению расследования произошедшего несчастного случая.