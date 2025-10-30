Прямо сейчас:
фото: пресс-служба администрации Феодосии

В Феодосии теперь есть деревья дружбы

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 17:10 30.10.2025

Между администрацией города Феодосии и Федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» было подписано соглашение о сотрудничестве. Целью настоящего соглашения является организация всестороннего и эффективного взаимодействия для реализации совместных задач по решению вопросов развития образования и науки.

Этот важный шаг открывает новые горизонты для развития образовательной и научной сфер в Феодосии. Соглашение предусматривает обмен опытом между экспертами, проведение совместных исследований и разработку инновационных проектов, направленных на решение актуальных проблем города. Особое внимание будет уделяться программам экологического просвещения для молодежи и развитию образовательных инициатив, связанных с лесоводством и охраной окружающей среды.

В качестве первого шага, символизирующего начало плодотворного партнерства, на аллее по ул. Горького, вблизи бюста Ивана Поддубного, были высажены пять саженцев катальпы. Выбор этого дерева обусловлен его символическим значением: катальпа олицетворяет красоту, здоровье и долголетие, что перекликается со стремлением города к устойчивому развитию и процветанию.

Посадка деревьев стала не просто акцией, а знаком единства администрации города и университета в общем стремлении к созданию комфортного и экологически чистого пространства для жителей Феодосии, — сообщили в пресс-службе администрации Феодосии. 

источник: пресс-служба администрации Феодосии

Просмотры: 13

