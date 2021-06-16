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В Феодосии тушили пожар на табачной фабрике. К счастью, учебный пожар

В Феодосии тушили пожар на табачной фабрике. К счастью, учебный пожар

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:27 16.06.2021

В Феодосии прошли пожарно-тактические учения на табачной фабрике. Согласно тактическому замыслу, пожар вспыхнул в хранилище готовой продукции из-за замыкания электропроводки. От тюков с папиросами огонь стремительно перекинулся сначала на весь стеллаж, а затем и на всё помещение склада. При эвакуации персонала один сотрудник не смог покинуть здание. Спасение условно пострадавшего и тушение огня проходило в условиях сильного задымления. На выполнение всех поставленных задач участникам учений потребовалось чуть более часа.

В Феодосии тушили пожар на табачной фабрике. К счастью, учебный пожар

В ходе тренировки сотрудники четвертого пожарно-спасательного отряда отработали элементы быстрой и слаженной работы при боевом развёртывании и выходу на боевые позиции, а также вопросы взаимодействия с администрацией объекта и со службами экстренного реагирования района. Кроме того, с целью организации взаимодействия подразделений ФПС и местного казачества в пожарно-тактических учениях приняли участие казаки городского казачьего общества «Станица Феодосийская», хуторских казачьих обществ «Витязь» и «Феникс». С казаками были отработаны практические действия по тушению условного пожара, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В Феодосии тушили пожар на табачной фабрике. К счастью, учебный пожар

Всего в пожарно-тактическом учении были задействованы 10 единиц техники и 44 человека, из них от МЧС России 26 человек личного состава и 7 единиц техники.

В Феодосии тушили пожар на табачной фабрике. К счастью, учебный пожар

В Феодосии тушили пожар на табачной фабрике. К счастью, учебный пожар

В Феодосии тушили пожар на табачной фабрике. К счастью, учебный пожар

Фото: ГУ МЧС России по РК.

В Феодосии тушили пожар на табачной фабрике. К счастью, учебный пожар

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