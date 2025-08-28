Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Феодосии ускорят работу на спортивных объектах школ — финансирование выделено в полном объёме
Новости Республики
В Феодосии ускорят работу на спортивных объектах школ - финансирование выделено в полном объёме
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Феодосии ускорят работу на спортивных объектах школ — финансирование выделено в полном объёме

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 28.08.2025

Глава Республики Крым обсудил с главой администрации города Феодосии Владимиром Кимом ход работ в общеобразовательных учреждениях муниципального округа. Как уточнил Сергей Аксёнов, некоторые ранее поставленные задачи не были выполнены вовремя в связи с неверными управленческими решениями предыдущей администрации муниципалитета.

Владимиру Алексеевичу Киму и его команде предоставлены отсрочки на исполнение ряда поручений. Необходимо ускорить работы по приведению в порядок спортивных объектов двух школ – 9-й и 17-й. Кроме того, нужно закончить ремонт кровли в 13-й школе до начала сезона дождей. Особого внимания требует ремонт санузлов в нескольких общеобразовательных учреждениях муниципалитета, – перечислил Глава Крыма.

Владимир Ким доложил Главе республики о том, что финансовые ресурсы на выполнение данных задач имеются в полном объеме, в том числе из внебюджетных источников. Так, работы провели на спортплощадках практически всех школ, а также ГБПОУ РК «Приморский профессиональный техникум». В МБОУ «Школа № 9 им. Н.В. Старшинова» – полноразмерный стадион, работы на котором планируется завершить к концу ноября. Спортплощадка для МБОУ «Школа № 17» будет установлена в течение месяца.

Узнайте больше:  Крымчанка - в числе сильнейших молодых педагогов направления «Мотивировать» проекта «Флагманы образования»

Завершить ремонт санузлов требуется в школах № 1, 2, 4, 7, 11 и 17. Корректировка сроков была произведена из-за полного износа канализационных систем. Ожидается, что работы будут проводиться во внеурочное время и окончатся до конца сентября текущего года.

Отдельно Сергей Аксёнов уделил внимание деятельности администрации города Феодосии по коммуникации с населением.

Несмотря на то, что общее число жалоб, поступающих от феодосийцев, снизилось, работу в этом направлении нужно продолжать усиливать. Уделять равноценное внимание и прямым обращениям, и тем, что поступают через официальные социальные сети, – отметил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x