В Феодосии ускорят работу на спортивных объектах школ — финансирование выделено в полном объёме

Владимиру Алексеевичу Киму и его команде предоставлены отсрочки на исполнение ряда поручений. Необходимо ускорить работы по приведению в порядок спортивных объектов двух школ – 9-й и 17-й. Кроме того, нужно закончить ремонт кровли в 13-й школе до начала сезона дождей. Особого внимания требует ремонт санузлов в нескольких общеобразовательных учреждениях муниципалитета, – перечислил Глава Крыма.

Владимир Ким доложил Главе республики о том, что финансовые ресурсы на выполнение данных задач имеются в полном объеме, в том числе из внебюджетных источников. Так, работы провели на спортплощадках практически всех школ, а также ГБПОУ РК «Приморский профессиональный техникум». В МБОУ «Школа № 9 им. Н.В. Старшинова» – полноразмерный стадион, работы на котором планируется завершить к концу ноября. Спортплощадка для МБОУ «Школа № 17» будет установлена в течение месяца.

Завершить ремонт санузлов требуется в школах № 1, 2, 4, 7, 11 и 17. Корректировка сроков была произведена из-за полного износа канализационных систем. Ожидается, что работы будут проводиться во внеурочное время и окончатся до конца сентября текущего года.

Отдельно Сергей Аксёнов уделил внимание деятельности администрации города Феодосии по коммуникации с населением.

Несмотря на то, что общее число жалоб, поступающих от феодосийцев, снизилось, работу в этом направлении нужно продолжать усиливать. Уделять равноценное внимание и прямым обращениям, и тем, что поступают через официальные социальные сети, – отметил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым