В Феодосии утром произошло возгорание на нефтебазе. Введён режим ЧС муниципального характера

Жертв и пострадавших в результате возгорания на нефтебазе в Феодосии нет, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков со ссылкой на главу администрации Феодосии Игоря Ткаченко.

Работают расчеты МЧС. В Феодосию выехал вице-премьер [Крыма] Игорь Михайличенко, — написал он.

Между тем, движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка временно приостановлено по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта Республики Крым.

Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Пассажиров просят следить за официальными источниками информации.

На данный момент в Феодосии в связи с возгоранием на нефтебазе введён режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко. По его словам, разлива топлива и экологической угрозы нет.

Уважаемые жители Феодосийского округа! В связи с возгоранием на территории нефтяного терминала в Феодосии вводится режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, — написал Игорь Ткаченко в Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что в связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение на улицах Геологической и Федько от перекрестка с Керченским шоссе до района автовокзала. На место пожара выехали сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю для определения уровня вредных примесей в воздухе.

источник: ТАСС

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