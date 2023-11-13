В Феодосии водитель маршрутного автобуса пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Водителем маршрутного автобуса оказался ранее не судимый 51-летний житель Сакского района. Сотрудники ГИБДД предложили гражданину пройти в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ. Согласно действующему законодательству, за данное правонарушение водитель мог быть лишен права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Нарушитель, намереваясь избежать ответственности, предложил решить вопрос другим путем. Полицейские предупредили водителя об ответственности за дачу взятки должностному лицу, но мужчина на их слова не отреагировал и положил в подлокотник патрульного автомобиля 3 тысячи рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе ГИБДД России в Крыму.

О произошедшем инспекторы ДПС сообщили в дежурную часть. На место была вызвала следственно-оперативная группа.

Во время допроса мужчина полностью признал вину. Гражданину придется отвечать по закону за совершенное коррупционное преступление.

Отделом дознания ОМВД по г.Феодосии в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 Уголовного Кодека Российской Федерации — мелкое взяточничество.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

Гражданину избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Также сотрудниками ГИБДД в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Феодосии разъясняет ответственность за дачу взятки должностному лицу: в соответствии с частью 1 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

В попытке избежать административного преследования за нарушение Правил дорожного движения лицо, предлагающее сотруднику ГИБДД взятку, подвергает себя уголовному преследованию.

Дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием для получателя взятки и лица, склоняющего к совершению коррупционного правонарушения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым