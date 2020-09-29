В Феодосии водитель не справился с управлением – авто врезалось в дерево

Накануне днем (в 11:20) в Феодосии на ул. Федько произошло ДТП, в котором пострадал один человек. По информации МЧС РК, водитель автомобиля «Daewoo Lanos» допустил столкновение с деревом.

Силами спасателей, пострадавший был деблокирован из автомобиля и передан сотрудникам скорой помощи, для дальнейшей госпитализации также сотрудники чрезвычайного ведомства провели весь необходимый комплекс мер по пожарной безопасности на месте ДТП, — сообщили в МЧС РК.

Фото: МЧС РК.