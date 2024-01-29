В Феодосии волонтеры по просьбе колясочника установили пандус на входе в подъезд многоквартирного дома

Инициативная группа волонтеров в Феодосии установила бетонный пандус на входе в подъезд дома по улице Горького, 2. С такой просьбой житель дома с ограниченными возможностями здоровья обратился к волонтерам за помощью несколько дней назад. По словам мужчины, администрация города перенаправляла его с этим вопросом в управляющую компанию, которая, в свою очередь, может провести подобные работы только за счет материального участия всех жильцов многоквартирного дома.

На прошлой неделе мне позвонил человек, который уже долгое время испытывал трудности с выходом из квартиры на улицу из-за своей инвалидности. Его подъезд не был оборудован пандусом, что делало невозможным для него выход из дома без посторонней помощи, – рассказывает местный волонтер Евгений Игнатьев. – Он не раз обращался в разные инстанции с этой проблемой уже несколько лет, но на данный момент вопрос так и не был решен, поэтому мы подключились, привлекли строителей и своими усилиями сделали пандус.

В ходе ремонтных работ был залит бетонный подъем и установлены металлические перила. Теперь вход в подъезд оборудован необходимыми средствами для комфортного, беспрепятственного и удобного доступа людей с ограниченными возможностями.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму