В Феодосии возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего школьника. Сильно избил 17-летнего парня

Заступился за девушку, но «переборщил».

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Феодосии, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему из хулиганских побуждений (п. «д». ч.2 ст. 111 УК РФ).

В социальных сетях распространено видео, на котором запечатлен конфликт, в ходе которого одним подростком наносятся телесные повреждения другому, — сообщили в Следкоме.

Об этом инциденте — ЗДЕСЬ. Вкратце – сила, конечно решает, подозреваем, что и правда-то была на стороне подростка (заступился за девушку), но вот безжалостно добивать и биться явно не «до первой крови» — перебор. У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, переломы (в том числе основания черепа). Родителям «бойца» — молиться, чтобы избитый не скончался.

По поручению и.о. руководителя Главного следственного управления Е.В. Руднева следственным отделом по городу Феодосии было незамедлительно возбуждено уголовное дело. Установлено, что днем 3 января 14-летний ученик одной из школ Феодосии на территории Комсомольского парка в ходе конфликта избил 17-летнего знакомого юношу, в результате чего потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все участники конфликта. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствием будет дана оценка действиям подростков, снимавших данное видео, обстановке в их семьях, воспитательному и образовательному процессу в учебных заведениях, где обучаются юноши, — сообщили в Следкоме.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Проверку проводит и прокуратура. Сообщается, что в ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.