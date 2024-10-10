В Феодосии возобновили работу две школы, где из-за пожара на нефтебазе работали ПВР

Два пункта временного размещения (ПВР) на базе школ в Феодосии, где четвертый день горит нефтебаза, закрыли. Школы возобновили свою работу, дети вернулись к очной форме обучения, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем

Сборно-эвакуационные пункты, которые были развернуты в школах №9 и №12, сейчас закрыты. Обучение в этих образовательных заведениях перешло на очную форму, — говорится в сообщении.

Ткаченко отметил, что продолжается работа комиссий по оценке ущерба. Он уточнил, что повреждений в многоквартирных домах не зафиксировано, в основном ущерб нанесен автомобилям и частным строениям.

Ранее глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале сообщил, что 1 137 человек, включая 351 ребенка, эвакуировали в районах Черноморской набережной, Ближних Камышей и мкр Северный. Глава региона Сергей Аксенов написал, что все жители, чье имущество будет утеряно в результате ЧС, получат компенсацию.

10 октября в Феодосии из-за начавшегося в сентябре ремонта Северо-Крымского канала и повышенного расхода воды на тушение пожара на нефтебазе начались перебои в водоснабжении, для жителей организован подвоз воды. На фоне происшествия скорректированы графики движения городского и пригородного транспорта.

источник: ТАСС