В Феодосии вручили юбилейную медаль ветерану Прохоровского сражения Вере Николаевне Арзамасцевой  

В 2023 году наша страна отмечает 80-ю годовщину Курской битвы, которая стала одним из важнейших этапов на пути к победе над немецко-фашистскими захватчиками. 12 июля 1943 года состоялось одно из крупнейших танковых сражений под станцией Прохоровка на южном фасе Курской дуги. Жительница Феодосии Вера Филимонова (в замужестве Арзамасцева) принимала в нем непосредственное участие (служила радистом, обеспечивая связь войск).

Вера Николаевна родилась 23 сентября 1925 года в городе Верхне-Уральске Челябинской области. Не окончив среднюю школу, поступила на химическое отделение Магнитогорского индустриального техникума, но отучилась только 1 курс. Началась война. Однажды, увидев в газете объявление о наборе девушек в военные училища, пошла в военкомат и 5 мая 1942 года была зачислена в Куйбышевскую радиотехническую школу связи.

Получив специальность «радист», в ноябре 1942-го была направлена на Сталинградский фронт в 24-ю мотострелковую бригаду 24-го танкового корпуса. Здесь нужно добавить, что когда-то при восстановлении утерянных документов год рождения Вере Николаевне, как и ее сестре, поставили 1923. Так что к моменту отправки на фронт Вере Николаевне, согласно паспорту, уже исполнилось 18 лет.

Участвовала в боевых действиях против армии Паулюса, а после переформирования в Челябинске и Магнитогорске воевала в составе 2-го Гвардейского танкового Тацинского корпуса. Бои под Курском, в Смоленске, освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики, сражение в Восточной Пруссии и, наконец, июль 1945 года — демобилизация.

Несколько раз за войну Вера Николаевна была ранена и контужена.

Награждена медалью «За Отвагу», Орденом Отечественной войны I степени и многими другими наградами.

Сегодня, в День России, юбилейную медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года», учрежденную Белгородской областью, ветерану вручили представители властей Феодосии. Они поблагодарили Веру Николаевну за личный вклад в победу в Великой Отечественной войне, мужество и героизм и пожелав ей здоровья, благополучия, долгих лет жизни, любви и заботы родных и близких.

Фото и материалы: пресс-служба администрации Феодосии.

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