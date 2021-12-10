В Феодосии выбран новый глава администрации города. Андрей Лебедев раньше руководил хлебокомбинатом

Депутаты горсовета Феодосии выбрали нового главу администрации города. Большинство голосов (26 из 27) получил руководитель местного хлебокомбината АО «Крымхлеб», 37-летний Андрей Лебедев.
Выбирали же из двух кандидатов, определенных по итогам конкурса: соперником Лебедева был предприниматель Максим Онищенко. В конкурсе также участвовали временно неработающий Евгений Игнатьев, шеф-редактор «Крымского туристического центра» Виктория Иванова, первый заместитель главы администрации Феодосии Светлана Дорош и военный пенсионер Константин Ждановский.
Что интересно, в ногу со временем параллельно с заседанием конкурсной комиссии проходило онлайн-голосование. По данным администрации, в нем приняло участие около 8 тысяч человек. И в нем победил Лебедев, набрав 56,14% голосов.
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Напомним, предыдущий глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко подал в отставку 26 октября.
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