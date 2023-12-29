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В Феодосии вынесен приговор по уголовному делу о , в котором погиб пешеход

В Феодосии вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погиб пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:26 29.12.2023

Прокуратура Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 14 июля 2023 года в вечернее время подсудимый, управляя автомобилем «Хэндэ Солярис», осуществляя движение в селе Береговое, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре.

 Суд с учетом позиции прокурора назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении. Судом удовлетворены гражданские иски родственников потерпевшей на общую сумму свыше 2 млн. рублей в счет возмещения морального вреда.

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