В Феодосии за пьяную езду у нарушителя конфисковали дорогостоящий автомобиль

Прокуратура Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным в январе 2024 года к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в мае текущего года, после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем марки «MPM TAGAZ AQUILA». Двигаясь по городу Феодосии, осужденный был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, – сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Виновный лишен права управления транспортными средствами на 2 года. Автомобиль марки «MPM TAGAZ AQUILA», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

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