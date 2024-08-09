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В Феодосии за пьяную езду у нарушителя конфисковали дорогостоящий автомобиль
Фото: прокуратура РК

В Феодосии за пьяную езду у нарушителя конфисковали дорогостоящий автомобиль

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:45 09.08.2024

Прокуратура Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление  транспортным средством в состоянии опьянения).

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным в январе 2024 года к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в мае текущего года, после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем  марки «MPM TAGAZ AQUILA». Двигаясь по городу Феодосии, осужденный был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, – сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 1 году лишения свободы  условно с испытательным сроком на 2 года. Виновный лишен права управления транспортными средствами на 2 года. Автомобиль марки «MPM TAGAZ AQUILA», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

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