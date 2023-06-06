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В Феодосии задержали похитителя колес

В Феодосии задержали похитителя колес

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:21 06.06.2023

В отдел полиции Феодосии поступило заявление от жителя поселка Приморского о краже имущества. Заявитель рассказал полицейским, что неизвестный похитил 4 колеса из тракторного прицепа возле дома, причинив тем самым ущерб на сумму 60 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний житель Ленинского района.

Мужчина рассказал, что подъехал на личном автотранспорте к данному прицепу, демонтировал колеса с дисками и ступицами, и забрал для того, чтоб установить на свой прицеп, который приобрел в апреле текущего года без колес. Думал, что прицеп, находящийся в пгт. Приморский, является бесхозным и им никто не пользуется, — рассказали подробности в МВД по РК.

В Феодосии задержали похитителя колес

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Несмотря на то, что похититель колес возместил ущерб и покаялся, наказания ему не избежать. К слову, санкция статьи предусматривает максимальный срок лишения свободы на 5 лет.

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В Феодосии задержали похитителя колес

Фото: МВД по РК.

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