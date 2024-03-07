В Феодосии задержали севастопольца — с наркотиками

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Свертки в количестве 49 штук изъяли и отправили на экспертизу, а гражданина доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Согласно проведенной экспертизе, изъятые вещества являются наркотическим средством «N-метилэфедрон» – «Соль» общей массой 20,39 граммов. Задержанным оказался ранее судимый 38-летний житель г. Севастополя, который пояснил что запрещенные вещества приобрел через сеть Интернет. Первую закладку забрал в г. Севастополь, а за второй – приехал в Феодосию, где в тайнике нашел свертки с наркотиками, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Злоумышленник планировал часть обнаруженного наркотика употребить лично, а часть продать на территории г. Севастополь.

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники ОМВД России по г. Феодосии призывают граждан передавать в полицию информацию о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков по телефону 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым