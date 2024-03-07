Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Феодосии задержали севастопольца — с наркотиками
актуально в республике
В Феодосии задержали севастопольца — с наркотиками

В Феодосии задержали севастопольца — с наркотиками

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:11 07.03.2024

В ходе осуществления патрулирования на одной из улиц города Феодосии внимание инспекторов ДПС привлек мужчина, стоящий на обочине дороги, который, увидев приближающихся полицейских, выбросил на землю свертки с неизвестным веществом.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Свертки в количестве 49 штук изъяли и отправили на экспертизу, а гражданина доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Согласно проведенной экспертизе, изъятые вещества являются наркотическим средством «N-метилэфедрон» – «Соль» общей массой 20,39 граммов. Задержанным оказался ранее судимый 38-летний житель г. Севастополя, который пояснил что запрещенные вещества приобрел через сеть Интернет. Первую закладку забрал в г. Севастополь, а за второй – приехал в Феодосию, где в тайнике нашел свертки с наркотиками, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Злоумышленник планировал часть обнаруженного наркотика употребить лично, а часть продать на территории г. Севастополь.

Узнайте больше:  600 кв. метров за раз: в Крыму горит сухая трава

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники ОМВД России по г. Феодосии призывают граждан передавать в полицию информацию о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков по телефону 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.