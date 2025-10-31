В Феодосии задержали угонщика автомобиля — владельца машины «обидел» его же знакомый на отдыхе

Следствием установлено, что мужчины познакомились незадолго до происшествия и решили вместе провести время у моря. Пока владелец автомобиля купался, злоумышленник тайно похитил ключи, проник в салон машины и угнал его. Однако далеко уехать не удалось: проехав всего около 400 метров, он съехал с бетонной дороги на грунтовку, где повредил колёса о камень. Не сумев продолжить путь, мужчина покинул автомобиль, прихватив с собой ключ.

Потерпевший в течение десяти дней самостоятельно разыскивал своего знакомого. В итоге он нашёл его, вернул ключ и обнаружил автомобиль с повреждениями. Кроме того, из салона пропали денежные средства на сумму более 4000 рублей. Мужчина не сразу обратился в полицию, ошибочно полагая, что без документов, оставшихся в машине, заявление подать невозможно, — озвучили в пресс-службе МВД России в Крыму.