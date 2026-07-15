В Феодосии задержали водителя за нарушение запрета о передвижении мототранспорта после 22:00

В ночное время на проспекте Айвазовского был остановлен 22‑летний уроженец г. Урюпинска, управлявший мопедом «Рейсер Скаут» чёрного цвета. Мотоциклист нарушил правила ПДД РФ ч.1 ст. 12.16. КоАП РФ, совершив выезд на пешеходную зону, а также нарушил Указ Главы Республики Крым от 16.06.2026 №188-У, который вводит запрет на передвижение мототранспорта в ночное время с 22:00 до 06:00.

В соответствии с требованиями действующего законодательства транспортное средство нарушителя изъято и помещено на специализированную стоянку временно задержанных транспортных средств.

В отношении молодого человека составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). По решению суда водителю назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Нарушитель признал вину и осознал противоправность своего поступка.

Госавтоинспекция акцентирует внимание участников дорожного движения на недопустимости выезда любых транспортных средств на пешеходные зоны. Подобные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью пешеходов, в том числе несовершеннолетних. Соблюдение требований Правил дорожного движения — обязательное условие обеспечения безопасности на дорогах и прямая обязанность каждого водителя.

источник: пресс — служба МВД по Республике Крым