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В Феодосии задержали за взятку бывшего эксперта Роспотребнадзора
Скриншот: оперативное видео

В Феодосии задержали за взятку бывшего эксперта Роспотребнадзора

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:32 11.01.2020

Бывший сотрудник Роспотребнадзора в Феодосии подозревается в получении взятки в размере 85 тысяч рублей. Мужчина задержан.

Главным следственнным управлением Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего эксперта отдела защиты прав потребителей межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю, подозреваемого в получении взятки должностным лицом за незаконные действия и мошенничестве (часть 3 статьи 290, часть 2 статьи 159 УК РФ), – сообщили в Следкоме.

Установлено, что в ходе проверки магазина, специализирующегося на продаже меховых и кожаных изделий, были выявлены нарушения. Проверяющий сообщил владелице магазина, что если она не передаст ему взятку, он создаст ей препятствия в работе. В итоге специалист неоднократно получал от ИП взятки, общая сумма которых составила 85 тысяч рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РК. Бывшему эксперту грозит до 8 лет лишения свободы.

В Феодосии задержали за взятку бывшего эксперта Роспотребнадзора

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