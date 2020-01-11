В Феодосии задержали за взятку бывшего эксперта Роспотребнадзора

Бывший сотрудник Роспотребнадзора в Феодосии подозревается в получении взятки в размере 85 тысяч рублей. Мужчина задержан.

Главным следственнным управлением Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего эксперта отдела защиты прав потребителей межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю, подозреваемого в получении взятки должностным лицом за незаконные действия и мошенничестве (часть 3 статьи 290, часть 2 статьи 159 УК РФ), – сообщили в Следкоме.

Установлено, что в ходе проверки магазина, специализирующегося на продаже меховых и кожаных изделий, были выявлены нарушения. Проверяющий сообщил владелице магазина, что если она не передаст ему взятку, он создаст ей препятствия в работе. В итоге специалист неоднократно получал от ИП взятки, общая сумма которых составила 85 тысяч рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РК. Бывшему эксперту грозит до 8 лет лишения свободы.