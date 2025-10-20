В Феодосии запускают в работу городские котельные

Подача теплоносителя потребителям в многоквартирные жилые дома проводится совместно с управляющими организациями.

Сегодня на оперативно-хозяйственном совещании, открывшем рабочую неделю Администрации города Феодосии, первый заместитель главы администрации Эмин Набиев дал поручение перевести диспетчерские службы управляющих организаций на круглосуточный режим работы для оперативного реагирования на возможные проблемные ситуации при подаче теплоносителя.

При возникновения аварийных ситуаций обращаться в круглосуточные диспетчерские службы своих управляющих организаций, а также:

Феодосийского филиала ГУП РК “Крымтеплокоммунэнерго” — 8 (36562) 76711, +79789191063;

Единой дежурно-диспетчерской службы Феодосии — 8 (36562) 30900, +797879122257.

