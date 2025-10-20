Прямо сейчас:
В Феодосии запускают в работу городские котельные
фото: пресс-служба администрации Феодосии

В Феодосии запускают в работу городские котельные

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 13:30 20.10.2025

20 октября с 8.00 начались работы на котельных «Крымтеплокоммунэнерго» в Феодосийском округе. Как отметил начальник Феодосийского филиала предприятия Сергей Филимонов, для розжига котлов, отладки оборудования и нагрева теплоносителя требуется время.

Подача теплоносителя потребителям в многоквартирные жилые дома проводится совместно с управляющими организациями.

Сегодня на оперативно-хозяйственном совещании, открывшем рабочую неделю Администрации города Феодосии, первый заместитель главы администрации Эмин Набиев дал поручение перевести диспетчерские службы управляющих организаций на круглосуточный режим работы для оперативного реагирования на возможные проблемные ситуации при подаче теплоносителя.

При возникновения аварийных ситуаций обращаться в круглосуточные диспетчерские службы своих управляющих организаций, а также:

  • Феодосийского филиала ГУП РК “Крымтеплокоммунэнерго” — 8 (36562) 76711, +79789191063;
  • Единой дежурно-диспетчерской службы Феодосии — 8 (36562) 30900, +797879122257.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

