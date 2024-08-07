В Феодосии завершают строительство 72-квартирного жилого дома

Строительство объекта осуществляется в соответствии с государственным контрактом от 30.09.2021 № 165/ЕП-СМР на завершение строительно-монтажных работ, заключенным между заказчиком – Государственным казенным учреждением Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» и Обществом с ограниченной ответственностью Строительной компанией «СтройЮг». На строительство многоквартирного жилого дома выделено 281,24 млн рублей.

Александр Резников также отметил, что строительно-монтажные работы по объекту ведутся в соответствии с установленным графиком производства работ. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 97%. Сейчас рабочими уже проводится уборка помещений. Ведутся работы по благоустройству территории. Ввод нового дома в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года.

Напомним, что строительство объекта осуществляется в рамках Госпрограммы по направлению «Обеспечение межнационального согласия». 21 апреля 2014 года Президент России подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». Документ принят «в целях устранения последствий незаконной депортации с территории» Крыма и стал символом укрепления межнационального мира и согласия на полуострове. В Крыму работает целый перечень программ поддержки реабилитированных граждан.

источник: по информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Республики Крым