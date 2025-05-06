В Феодосии завершили установку стелы «Город воинской славы»

Сергей Аксёнов высоко оценил работу автора и подрядной организации, которая успела закончить монтаж стелы в короткие сроки.

Общими усилиями мы должны сохранить для будущих поколений, для нашей молодежи память о подвигах и победах наших предков. Ведь для каждого гражданина России это источник гордости за героическое прошлое нашей страны, – считает Глава республики.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации города Феодосии Владимир Ким, глава муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым – председатель Феодосийского городского совета Иван Козырев.

СПРАВКА. Почетное звание «Город воинской славы» было присвоено городу Феодосии указом Президента Российской Федерации в апреле 2015 года. Высокого звания удостаиваются российские города, на территории или в окрестностях которых защитники Отечества проявили массовый героизм, мужество, стойкость. В каждом из таких городов устанавливается памятная стела.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым