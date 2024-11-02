В Феодосии зовут на выставку морских пейзажей и кораблей… в бутылках

Увидеть экспозицию можно до 26 ноября.

В музее Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии открылась выставка «Корабли постоят и ложатся на курс». Об этом сообщает Туристический портал Крыма. Посетители увидят живопись крымских мастеров на морскую тематику и миниатюрные модели судов в сосудах, созданные чемпионом мира по судомоделизму Владимиром Кунцом.

Как рассказали в музее-заповеднике «Киммерия Волошина», на выставке представлены уникальные по исполнению модели кораблей и целые диорамы событий, разворачивающихся на морских просторах. Их автор – мастер международного класса Владимир Кунец – чемпион России по стендовому судомоделизму 2014-2016, 2023 годов, чемпион Европы по стендовому судомоделизму 2015 года, золотой призер Чемпионата мира 2014 года.

Гости музея также увидят работы заслуженного художника Крыма Петра Киреева и феодосийского мариниста Сергея Коваля, в основном, на морскую тематику.

Эта выставка – отражение любви художников к водной стихии, Крыму, отечественной истории кораблестроения, отваге моряков и рыбаков. Это гимн кропотливой работе мастеров, претворяющих творческое вдохновение в неповторимые произведения искусства», – отметили в музее-заповеднике.

Увидеть экспозицию можно до 26 ноября. Адрес музея: г. Феодосия, ул. Коробкова, 13.

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