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В Феодосийском округе свободный бензин Аи‑92 появился на пяти заправках

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 11:44 12.06.2026

В Феодосийском округе с сегодняшнего дня на пяти автозаправочных станциях «Атан» организована свободная продажа бензина марки А‑92. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.

Топливо появилось на заправках по адресам:

  • Симферопольское шоссе, 25; Улица Челнокова, 71;
  • Село Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б;
  • Керченское шоссе, 23;
  • Посёлок Приморский, Керченское шоссе, 86/88.
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При покупке действуют ограничения. Не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.

источник: Московский комсомолец Крым

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