В Феодосийском округе свободный бензин Аи‑92 появился на пяти заправках

При покупке действуют ограничения. Не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.

Узнайте больше: В Судаке свободный бензин АИ‑92 и АИ‑95 Ultra появился на двух заправках

В Феодосийском округе с сегодняшнего дня на пяти автозаправочных станциях «Атан» организована свободная продажа бензина марки А‑92. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.

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