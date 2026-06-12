В Феодосийском округе свободный бензин Аи‑92 появился на пяти заправках

В Феодосийском округе с сегодняшнего дня на пяти автозаправочных станциях «Атан» организована свободная продажа бензина марки А‑92. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
Топливо появилось на заправках по адресам:
- Симферопольское шоссе, 25; Улица Челнокова, 71;
- Село Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б;
- Керченское шоссе, 23;
- Посёлок Приморский, Керченское шоссе, 86/88.
При покупке действуют ограничения. Не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.
источник: Московский комсомолец Крым
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