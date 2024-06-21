В феодосийской Щебетовке в многоквартирном доме вспыхнул пожар

Накануне в 15:38 в службу спасения поступила информация о пожаре в пгт. Щебетовка. К месту происшествия выехал дежурный расчёт ПЧ пгт. Щебетовка ГКУ РК «Пожарная орана РК», а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.
По прибытии было установлено, что на 1-м этаже многоквартирного дома в одной из квартир горит кухня и балкон. Есть угроза распространения огня на всю квартиру и на квартиру выше этажом. Огнеборцы осуществили боевое развертывание и приступили к тушению огня. В течение 30 минут возгорание было полностью локализовано и ликвидировано на площади 16 кв. м. Благодаря слаженным действиям пожарных дальнейшего распространения огня удалось избежать. Причины устанавливаются экспертами, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.
МЧС Республики Крым настоятельно рекомендует соблюдать пожарную безопасность в многоквартирных домах:
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
- следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
- не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;
- не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.);
- в квартирах жилых домов и комнатах общежитий запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы;
- запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;
- запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием;
- запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие материалы.
НЕЛЬЗЯ делать при пожаре в доме (квартире):
- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);
- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение без отсутствия специальных навыков почти всегда неизбежно);
- прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)
Если вы стали свидетелем пожара или чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите в службу спасения по телефону «112».
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С тегами: МЧС России в Крыму