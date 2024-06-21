Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В феодосийской Щебетовке в многоквартирном доме вспыхнул пожар
актуально в республике
В феодосийской Щебетовке в многоквартирном доме вспыхнул пожар
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В феодосийской Щебетовке в многоквартирном доме вспыхнул пожар

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:38 21.06.2024

Накануне в 15:38 в службу спасения поступила информация о пожаре в пгт. Щебетовка. К месту происшествия выехал дежурный расчёт ПЧ пгт. Щебетовка ГКУ РК «Пожарная орана РК», а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.

По прибытии было установлено, что на 1-м этаже многоквартирного дома в одной из квартир горит кухня и балкон. Есть угроза распространения огня на всю квартиру и на квартиру выше этажом. Огнеборцы осуществили боевое развертывание и приступили к тушению огня. В течение 30 минут возгорание было полностью локализовано и ликвидировано на площади 16 кв. м. Благодаря слаженным действиям пожарных дальнейшего распространения огня удалось избежать. Причины устанавливаются экспертами, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

МЧС Республики Крым настоятельно рекомендует соблюдать пожарную безопасность в многоквартирных домах:

  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
  • эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
  • следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;
  • не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
  • не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;
  • не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.);
  • в квартирах жилых домов и комнатах общежитий запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы;
  • запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;
  • запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием;
  • запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие материалы.
Узнайте больше:  В районе Боткинской тропы заблудились двое несовершеннолетних

НЕЛЬЗЯ делать при пожаре в доме (квартире):

  • пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);
  • опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение без отсутствия специальных навыков почти всегда неизбежно);
  • прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)

Если вы стали свидетелем пожара или чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите в службу спасения по телефону «112».

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.