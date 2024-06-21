В феодосийской Щебетовке в многоквартирном доме вспыхнул пожар

По прибытии было установлено, что на 1-м этаже многоквартирного дома в одной из квартир горит кухня и балкон. Есть угроза распространения огня на всю квартиру и на квартиру выше этажом. Огнеборцы осуществили боевое развертывание и приступили к тушению огня. В течение 30 минут возгорание было полностью локализовано и ликвидировано на площади 16 кв. м. Благодаря слаженным действиям пожарных дальнейшего распространения огня удалось избежать. Причины устанавливаются экспертами, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.